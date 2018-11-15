Солнечная буря угрожает Земле в выходные

Довольно мощная геомагнитная буря может ударить по Земле в эти выходные. Её причиной станет корональный выброс на Солнце, который зафиксировали астрофизики. Поток заряженных частиц направляется к нашей планете. Сильнее всего магнитная буря даст о себе знать в воскресенье,18 ноября, отмечает «Свободная пресса» .

Одним из проявлений солнечной бури станут полярные сияния. Не исключается возникновение проблем в функционировании спутников, на некоторое время будет нельзя воспользоваться GPS-навигацией, прогнозируются сбои в работе сотовой связи.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Владимир Кузнецов в эфире НСН рассказал о природе возникновения корональных дыр на Солнце и последствиях этого явления для землян.

