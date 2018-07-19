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Земфира раскритиковала Гречку и Монеточку

19 Июля 2018 в 21:26
Земфира раскритиковала Гречку и Монеточку

Известная рок-певица Земфира Рамазанова на своей странице в социальной сети «Вконтакте» высказала свое мнение о модных поп-исполнительницах: «Гречка - очень плохо. ужасные голос и внешность . воспринимать сложно - петь не умеет , тексты не убеждают , ну и очень некрасивая .

Монеточка - отличные тексты ! нормально выглядит в отличие от гречки. но голос - омерзительный . вокальный тембр тот же инструмент. если он приятен , можно петь всякую чушь - пример : Жанна Агузарова .
удачи обеим».

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Андреевна Гырдымова; родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.

Гречка (настоящее имя — Анастасия Иванова; родилась 1 марта 2000 в Кингисеппе) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен.

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