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Земфира: Буду писать новый альбом

14 Августа 2018 в 12:25
Земфира: Буду писать новый альбом

Земфира заявила о желании написать новый альбом. Об этом российская певица рассказала на своей странице в Facebook. Однако она подчеркнула, что пока не знает, «как долго это будет длиться».




Кроме того, Земфира пояснила, что играть концерты она больше не хочет, но музыку любит, отмечают Известия.

Напомним, последний студийный альбом исполнительницы вышел в 2013 году и получил название «Жить в твоей голове». Тремя годами позже, в ходе гастрольного тура «Маленький человек» был записан концертный альбом Земфиры.
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