Земан считает целесообразным провести децентрализацию власти на Украине

Президент Чехии Милош Земан считает целесообразным внести изменения в конституцию Украины, которые обеспечат децентрализацию власти в этой стране, передает ТАСС.По мнению политика, ситуация на Украине похожа на хрупкое перемирие между ее гражданами, разделенными по языковому принципу.Положение может исправить новая конституция, предусматривающая усиление роли регионов.Ранее чешский президент Милош Земан счел отказ пустить представителя МИД России в страну «глупой провокацией». Об этом глава государства заявил в эфире TVBarrandov, сообщает, в свою очередь, РИА Новости. «Я считаю эти действия весьма глупой провокацией», - отметил Земан. По мнению Земана, инцидент мог испортить отношения между двумя странами «на долгое время».