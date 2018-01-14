Земан и Драгош встретятся во втором туре президентских выборов 26 января

В Чехии завершился первый тур президентских выборов. Победу в нем с результатов 38,58% набранных голосов одержал действующий глава государства Милош Земан.

После обработки 99,9% бюллетеней, на втором месте оказался бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,59%. Он вместе с Земаном будет участвовать во втором туре президентских выборов в Чехии.

Второй тур будет проведен 26 и 27 января, поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Явка на выборах составила 61,91%, пишет Газета.ру