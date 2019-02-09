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Зеленского обвинили в том, что он употребляет наркотики

9 Февраля 2019 в 20:00
Зеленского обвинили в том, что он употребляет наркотики
Владимир Зеленский во Львове. Фото: РИА Новости / Стрингер

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский может употреблять наркотики. В этом его обвинили протестующие во Львове. Видеоматериал размещен на YouTube.


Около Львовского государственного цирка, где должен был состояться 8 февраля концерт с участием Зеленского, собралось около 150 его противников. Пока артист пробирался сквозь толпу, один из протестующих обвинил его в употреблении наркотиков. Активист сообщил, что «знает людей», которые поставляют политику запрещенные препараты и предложил сдать анализы на их содержание в крови.

«Хорошо, вызывайте врача», - сказал Зеленский.

Пока мужчина собирался вызвать медиков, шоумен успел уйти в здание цирка.

Владимир Зеленским, по данным социологических опросов, является лидером президентской гонки на Украине. Выборы нового главы государства назначены на 31 марта.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе НСН заявил, что лидерство Зеленского показывает, как всех достали другие кандидаты.

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