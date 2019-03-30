Суббота
30 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

30 Марта 2019 в 13:20
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Сообщается, что за неделю до выборов отрыв от конкурентов достиг 10%.

Согласно данным социологических исследований, рейтинг Зеленского уже превысил показатель в 30%, в то время, как за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 17% избирателей. У Юлии Тимошенко рейтинг не превысил 12,5%.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал лидером и среди ставок букмекерских контор Великобритании.

Сообщается, что на победу Зеленского поставили более 57% участников тотализатора. На втором месте оказался действующий президент страны Петр Порошенко. На него поставило почти 18% британцев. На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом в 16%.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.