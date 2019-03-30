Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Сообщается, что за неделю до выборов отрыв от конкурентов достиг 10%.

Согласно данным социологических исследований, рейтинг Зеленского уже превысил показатель в 30%, в то время, как за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 17% избирателей. У Юлии Тимошенко рейтинг не превысил 12,5%.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал лидером и среди ставок букмекерских контор Великобритании.

Сообщается, что на победу Зеленского поставили более 57% участников тотализатора. На втором месте оказался действующий президент страны Петр Порошенко. На него поставило почти 18% британцев. На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом в 16%.



