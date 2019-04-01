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Зеленский сохраняет лидерство после подсчета 90% протоколов ЦИК Украины

1 Апреля 2019 в 19:07
Зеленский сохраняет лидерство после подсчета 90% протоколов ЦИК Украины

Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 90% протоколов. Как сообщает Центризбирком республики, у него в активе по-прежнему порядка 30% голосов.

Действующий президент Петр Порошенко набирает чуть менее 16-и %, Юлия Тимошенко – около 13,5%. Никто из кандидатов не набирает требуемого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур назначен на 21 апреля. После этого российская Госдума может принять заявление о непризнании итогов выборов на Украине. Пока же проект документа не включён в повестку, сообщил ТАСС вице-спикер Игорь Лебедев.

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