Зеленский сохраняет лидерство после подсчета 90% протоколов ЦИК Украины

Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 90% протоколов. Как сообщает Центризбирком республики, у него в активе по-прежнему порядка 30% голосов.

Действующий президент Петр Порошенко набирает чуть менее 16-и %, Юлия Тимошенко – около 13,5%. Никто из кандидатов не набирает требуемого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур назначен на 21 апреля. После этого российская Госдума может принять заявление о непризнании итогов выборов на Украине. Пока же проект документа не включён в повестку, сообщил ТАСС вице-спикер Игорь Лебедев.