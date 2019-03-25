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Зеленский раскрыл источники своего финансирования

25 Марта 2019 в 07:44
Зеленский раскрыл источники своего финансирования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскрыл источники финансирования своей избирательной кампании в интервью телеканалу «1+1».

Шоумен заявил, что его кампания стоит 70 миллионов гривен (168,28 миллионов рублей по курсу на 25 марта 2019 года – прим. НСН). Эта сумма состоит из вложений самого Зеленского, его друзей и партнеров из «Студии квартал 95», передает RT.

Лидирующий по соцопросам кандидат в президенты Украины добавил, что намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы страны осенью текущего года.

Политик также предложил принять на Украине закон об импичменте. Зеленский считает, что очень простой, цивилизованной способ убрать главу государства, погрязшего в коррупции.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидерами предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН усомнился в искренности Владимира Зеленского, который выступил против притеснения русского языка на Украине.


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