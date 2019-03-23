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Зеленский предложил создать русскоязычный канал

23 Марта 2019 в 01:02
Зеленский предложил создать русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен и продюсер Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал «на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля»

По его словам, канал должен показывать реальные новости и реальную жизнь на Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, Зеленский считает, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.

41-летний Владимир Зеленский — украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист. С конца января Зеленский, согласно социаологическим опросам, занимает первое место в президентской гонке.

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