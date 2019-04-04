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Зеленский пообещал вернуть Донбасс

4 Апреля 2019 в 09:52
Зеленский пообещал вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе. Для достижения этой победы он готов использовать все доступные способы. Политик отметил, что войну остановить невозможно, однако Киев может победить «дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии».

Ранее ЦИК Украины объявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил в первом туре выборов. Он получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. ТАСС напоминает, что события в Донбассе, которые начались весной 2014 года, Зеленский охарактеризовал как «у нас отжали территорию». «Но это временно», - объявил кандидат в президенты.

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