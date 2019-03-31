Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на видео, которое опубликовали российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.

Артисты выложили в социальную сеть видеообращение, в котором рассуждают о шансах Зеленского стать президентом. Пореченков и Охлобыстин заявляют, что если шоумен выиграет выборы, то «будет им должен». Кроме того, в ролике звучит набор фраз «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!», а в конце обращения звучит фраза, которая и должна была стать знаком поддержки в адрес кандидата «Только Зеленский!».

На видеообращение российских артистов Владимир Зеленский отреагировал во время интервью одному из украинских изданий.

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — поинтересовался Зеленский. Кандидат в президенты также заявил, что актеры из России могли выложить ролик за деньги.