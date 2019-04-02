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Зеленский готов к переговорам с Трампом и Путиным

2 Апреля 2019 в 00:37
Зеленский готов к переговорам с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский в случае избрания на пост главы украинского государства готов к переговорам с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, заявил представитель избирательного штаба кандидата Александр Данилюк в эфире украинского телеканала ICTV.

Зеленский ранее обещал, что будет занимать президентский пост лишь один срок и планирует провести референдумы, чтобы лишить неприкосновенности парламентариев, судей и самого президента.

31 марта 2019 года состоялся первый тур президентских выборов, победу на которых одержал Зеленский, набрав более 30% голосов — почти вдвое больше, чем действующий президент Пётр Порошенко. Оба кандидата прошли во второй тур выборов, назначенный на 21 апреля.

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