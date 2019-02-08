Зеленский формирует информационную повестку Украины

Национальная полиция Украины начала расследование по заявлению актера, продюсера, кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним в Одессе и Киеве, сообщили в пресс-центре ведомства.

7 февраля Зеленский обратился с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами в Одессе на фестивале «Лига смеха» и по прибытии в Киев.

Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Уголовного кодекса Украины, передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг при поддержке 19 процентов опрошенных. При этом 80 процентов жителей страны недовольны политикой действующего главы государства Петра Порошенко.