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Зеленский дал Порошенко 24 часа

3 Апреля 2019 в 20:45
Зеленский дал Порошенко 24 часа

Кандидат в президенты Украины, актер и продюсер Владимир Зеленский призвал своего соперника во втором туре Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить при этом ряд условий.

Площадкой для дебатов Зеленский выбрал НСК «Олимпийский»: «все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать».

Зеленский выдвигает обоюдное требование: «кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Третье условие Зеленского - Порошенко должен публично сказать, что «дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским».

Зеленский дал Порошенко 24 часа, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что экс-премьер, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в прямом эфире телеканала «UA: Перший» ушла с дебатов в преддверии выборов. Причиной стало отсутствие на них кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 

Это выступление должно было стать последним перед выборами 31 марта, поскольку сутки накануне избрания главы государства считаются днем тишины.

41-летний Владимир Зеленский — украинский шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист, общественный и политический деятель. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95».


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