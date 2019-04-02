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Зеленоградского росгвардейца уволят сотрудника по «отрицательным мотивам»

2 Апреля 2019 в 21:28
Зеленоградского росгвардейца уволят сотрудника по «отрицательным мотивам»

Военнослужащего Росгвардии, повредившего машины и совершившего кражу в Зеленограде, уволят после окончания проверки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Центрального округа ведомства.

«Он будет уволен по отрицательным мотивам», - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких автомобилей и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково», с черепно-мозговой травмой госпитализирован сотрудник Росгвардии. Об этом заявил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Валерий Грибакин.

По предварительной информации, водитель проезжавшей грузовой машины не справился с управлением и задел автомобиль Росгвардии.

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