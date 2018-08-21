Здание ТЦ «Зимняя вишня» снесли в Кемерово

В Кемерово закончился снос торгового центра «Зимняя вишни», в результате пожара в котором погибли 60 человек. Сейчас с места, где в прошлом располагался торговый центр, вывозят металлоконструкции, сообщают РИА Новости.

Обломки здания вывозят 15 грузовиков. На месте, где раньше находился ТЦ, сейчас продолжают работу два экскаватора и разрушитель, пишут argumenti.ru .

Ранее стало известно, что начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, который является обвиняемым в халатности по делу о пожаре, попал в психиатрическую больницу из-за попытки суицида.