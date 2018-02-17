Здание Россотрудничества в Киеве разгромили радикалы

Очередное нападение на здание Россотрудничества в Киеве произошло в субботу. Как сообщили дипломаты, 17 февраля около 30 радикалов проникли внутрь, изрисовали стены черной краской и сорвали российский флаг.

Видео погрома националисты из организации С14 («Сич») выложили в соцсетях.

Представительство Россотрудничества обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба. Как сообщил ТАСС руководитель представительства Константин Воробьев, в момент нападения в здании находилось порядка 50 детей, с которыми радикалы обещали расправиться.

«Полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ. Радикалы уже покинули здание», - уточнил Воробьев.

Отметим, что в июле 2017 года радикалы сорвали презентацию книги академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля». Они ворвались на второй этаж Россотрудничества и заняли помещение. А в августе того же года ночью забросали здание дымовыми шашками.