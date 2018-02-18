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Здание Россотрудничества в Киеве радикалы забросали камнями

18 Февраля 2018 в 17:18
Здание Россотрудничества в Киеве радикалы забросали камнями

Здание Россотрудничества в Киеве снова подверглось нападению вандалов. В воскресенье группа радикально настроенных украинских граждан забросала его камнями.

Сообщается, что всего в окна российского центра запустили 20 или 30 камней. В результате многие окна оказались разбиты, пишет «Страна. ua»

Накануне радикалы ворвались в здание Россотрудничества, исписали стены черной краской, а также сорвали российский флаг. Это было сделано после того, как президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене призвал запретить флаг России во всем мире.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич  предупредил о намерении членов украинской группировки ОУН-УПА поджечь российский центр в Киеве.

 

 

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