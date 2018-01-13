Заявлениям Трампа по иранской ядерной сделке дадут оценку в ЕС

В Евросоюзе намерены дать оценку словам президента США Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«ЕС принимает к сведению сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа. В первую очередь мы скоординируемся с E3 и другими странами ЕС для совместной оценки заявления и его последствий»,— говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру

В ЕВС добавили, что в отношении Ирана будут придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее Трамп заявил, что в последний раз откладывает на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой.