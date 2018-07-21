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Заявление Украины о моряках с «Норда» в Крыму назвали лицемерием

21 Июля 2018 в 15:48
Заявление Украины о моряках с «Норда» в Крыму назвали лицемерием

Заявления Киева, что моряки российского сейнера «Норд» никем не удерживаются и могут в любой момент вернуться в Крым, лицемерны и не соответствуют действительности. Такое мнение высказал постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, экипаж «Норда» по-прежнему остается в заложниках у Киева. Моряки, находящиеся на территории Украины, не могут вернуться домой, так как этому препятствуют украинские власти.

«Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан – моряков этого сейнера. Но эти граждане не украинские, это российские граждане, и люди, естественно, не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинут территорию Украины», - сказал РИА Новости Мурадов.

Он добавил, что все это не пройдет для Киева без последствий.

Напомним, российской судно «Норд» с экипажем было задержано в Азовском море украинской погранслужбой 25 марта. Все члены экипажа - уроженцы Крыма и имеют российские паспорта. Киев считает, что они являются гражданами Украины и пока они это не признают, из страны моряков не выпустят. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», пишет Газета.ру

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