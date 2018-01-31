Заявки на место волонтера в штабе Путина подали более 10 тыс. человек

Стать волонтерами предвыборного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина намерены более 10 тыс. россиян. Именно столько заявок поступило на официальный сайт штаба putin2018.ru со всех регионов страны.

Чтобы претендовать на место волонтера в предвыборном штабе, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте, указав свои данные.

Ранее действующий президент провел встречу с волонтерами своего штаба, в ходе которой поблагодарил их за работу, сообщает Ura.ru.

Накануне, 30 января, в ходе встречи с доверенными лицами Путин заявил о необходимости вести «прямой диалог с избирателями», отмечает RT.