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Заявки на место волонтера в штабе Путина подали более 10 тыс. человек

31 Января 2018 в 12:58
Заявки на место волонтера в штабе Путина подали более 10 тыс. человек

Стать волонтерами предвыборного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина намерены более 10 тыс. россиян. Именно столько заявок поступило на официальный сайт штаба putin2018.ru со всех регионов страны.

Чтобы претендовать на место волонтера в предвыборном штабе, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте, указав свои данные.

Ранее действующий президент провел встречу с волонтерами своего штаба, в ходе которой поблагодарил их за работу, сообщает Ura.ru. 

Накануне, 30 января, в ходе встречи с доверенными лицами Путин заявил о необходимости вести «прямой диалог с избирателями», отмечает RT

 

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