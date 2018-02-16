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Заявивший о продаже «Магнита» Галицкий расплакался

16 Февраля 2018 в 16:23
Заявивший о продаже «Магнита» Галицкий расплакался

Глава розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий не смог сдержать слезу во время объявления о продаже своей доли в компании ВТБ. Ранее сообщалось, что банк выкупил у предпринимателя 29,1% акций и стал крупнейшим акционером «Магнита». Галицкий, возглавлявший компанию 25 лет, оставил себе 3%, став миноритарием. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.

Во время пресс-конференции на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи Галицкий заявил, что «пришло время что-то изменить в своей жизни». В этот момент бизнесмен не смог сдержать эмоций, передает Ura.ru. После того, как ему предложили стакан воды, Галицкий продолжил сообщение и заявил, что «это было непростое решение».

    

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