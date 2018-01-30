Заявившего о плагиате Пушкина и Булгакова писателя поймали на копировании текстов

Украинского писателя Юрия Винничука, который обвинил классиков русской литературы Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате, самого поймали на копировании чужих тестов. Выяснилось, что книга «Тайны львовского кофе» оказалась почти дословным переводом русскоязычного издания «Все о кофе» 1988 года выпуска. И Винничук как минимум дословно переписал 12 рецептов.



Ранее Винничук заявил, что плагиат в произведениях Пушкина и Булгакова может заметить любой человек, который разбирается в беллетристике, сообщает Ura.ru.