Завоевавшие серебро российские лыжники заставили Вяльбе плакать

Глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе не надеялась на серебро в эстафете у мужчин, а потому почти расплакалась от счастья. Об этом она рассказала журналистам сразу после финиша российского четверки.

«Я за всех одинаково переживала. Честно сказать, я надеялась, что мы будем третьими и молила бога, чтобы это случилось, а он услышал даже больше», - сказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Она призналась, что очень счастлива и поблагодарила спортсменов и тренеров за «прекрасные минуты» в Пхенчхане.

Российская четверка стала второй в эстафете 4х10 в Пхенчхане. От лидера – норвежской команды, - наши спортсмены отстали на 9,4 секунды.

Накануне российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете. Наград в этой категории Россия не видела 12 лет, пишет RT.