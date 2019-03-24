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Завершена установка пролетов железнодорожной части Крымского моста

24 Марта 2019 в 14:47
Завершена установка пролетов железнодорожной части Крымского моста

Железнодорожные пролеты Крымского моста соединили Крым и Тамань. Строители завершили еще одну часть работ под Керченским проливом, сделал официальное заявление инфоцентр «Крымский мост».

«Собраны все пролётные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», - сказано в тексте сообщения.

Крымский мост включает 306 железнодорожных пролетных строений. Вес одного - свыше 500 тонн. Для сборки пролетов потребовалось более 4 миллионов высокопрочных болтов, почти 118 километров достигла протяженность сварных швов.

Планируется, что все системы для обеспечения безопасного движения поездов будут смонтированы на мосту к декабрю 2019 года.

Ранее один из заместителей главы администрации Керчи Евгений Адаменко в интервью НСН резко критиковал строителей Керченского моста за многочисленные нарушения в ходе строительства. 

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