Завершена работа марсохода «Opportunity»

Работа марсохода «Opportunity» считается завершенной, заявил на пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства Томас Зурбукен.

Директор NASA Джим Брайденстайн поблагодарил всех участников проекта.

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе.

12 июня 2018 года марсоход перешёл в спящий режим из-за длительной и мощной пылевой бури, препятствующей поступлению света на солнечные батареи, с тех пор на связь не выходил.

13 февраля 2019 года NASA официально объявили о прекращении работы марсохода после 835 попыток связи.

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.

Ранее сообщалось, что во время движения по хребту Кнудсена марсоходу Opportunity удалось снять пылевой вихрь, гласит сообщение на сайте научно-исследовательского центра NASA. Явление природы, которое называют «пыльным дьяволом» - это вращающийся почти вертикально пылевой столб, высота которого может достигать нескольких десятков метров.

В земных условиях такой вихрь образуется в жаркую погоду, когда над нагретой солнцем поверхностью земли поднимается и закручивается в спираль горячий воздух. От земных марсианские «пыльные дьяволы» отличаются своими масштабами и могут представлять серьезную опасность для исследовательских аппаратов.