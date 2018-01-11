Завершен сбор средств в избирательный фонд Путина

Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил РИА «Новости» об окончании сбора средств в избирательный фонд.

По словам Кондрашова, на счет поступило 400,2 млн. рублей.

«Нам придется возвращать по законодательству пожертвования сверх допустимого», заявила уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в президенты Владимира Путина Наталья Орлова.

Избирательный фонд — временный целевой фонд, создаваемый в порядке, установленном национальным законодательством, для финансирования избирательной кампании. Источниками пополнения избирательного фонда являются личные средства кандидатов, средства партий и избирательных объединений, а также добровольные пожертвования. Круг жертвователей и размер взноса могут быть ограничены законом.