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Завершен сбор средств в избирательный фонд Путина

11 Января 2018 в 22:11
Завершен сбор средств в избирательный фонд Путина

Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил РИА «Новости» об окончании сбора средств в избирательный фонд.

По словам Кондрашова, на счет поступило 400,2 млн. рублей.

«Нам придется возвращать по законодательству пожертвования сверх допустимого», заявила уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в президенты Владимира Путина Наталья Орлова.

Избирательный фонд — временный целевой фонд, создаваемый в порядке, установленном национальным законодательством, для финансирования избирательной кампании. Источниками пополнения избирательного фонда являются личные средства кандидатов, средства партий и избирательных объединений, а также добровольные пожертвования. Круг жертвователей и размер взноса могут быть ограничены законом.

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