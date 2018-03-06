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Завершен первый этап реконструкции аэропорта «Шереметьево»

6 Марта 2018 в 11:51
Завершен первый этап реконструкции аэропорта «Шереметьево»

Завершена первая очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево», сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В пресс-службе воздушной гавани добавили, что все работы были завершены в срок.

Минстрой уже разрешил вводить реконструированные объекты в эксплуатацию. Проведенные работы увеличит пропускную способность аэропорта, приведет в соответствие с требованиями по эксплуатации современных воздушных судов и увеличит безопасность полетов.  «Шереметьево» станет воздушными воротами Москвы и России во время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

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