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Затраты на закон о рунете компенсируют из бюджета

16 Марта 2019 в 16:50
Затраты на закон о рунете компенсируют из бюджета

Расходы, с которыми столкнуться операторы в рамках исполнения закона об устойчивом Рунете, будут компенсированы за счет государства. Такое заявление сделали в Совете Федерации.

Предполагается, что помимо денежных дотаций на приобретение технических средств, бюджетные средства также будут направлены и на обслуживание запускаемого оборудования. Уточняется, что на эти цели в бюджете предусмотрено 20 млрд рублей. Именно эта сумма будет направлена на выполнение требований законопроекта о защите рунета от внешних угроз.

Один из авторов законопроекта первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова сообщила, что важной является и проблема ответственности перед абонентами в случае сбоев в сети. Чтобы решить этот вопрос предлагается снять ответственность за возможные неполадки с операторов.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.

Ранее интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН, что никакой рунет России не нужен, поскольку рассказы об отключении страны от глобальной сети, не имеют никакого отношения к реальности.

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