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Засудить ЕС вместо переговоров. Мэй рассказал о предложении Трампа

15 Июля 2018 в 12:56
Засудить ЕС вместо переговоров. Мэй рассказал о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не вести переговоры по Brexit с Евросоюзом, а подать на него в суд. Об этом британский премьер рассказала журналистам.

Мэй заверила, что проигнорировала совет американского лидера, пишет Газета.ру

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе посетил Великобританию с рабочим визитом. Он провел переговоры с премьером Терезой Мэй, темой который в том числе стал выход страны из ЕС.

Также Трамп вместе с супругой Меланьей встретился с королевой Елизаветой II. После в интервью журналистам американский лидер восхитился британским монархом, назвав ее «потрясающей женщиной!»

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