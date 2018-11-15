Застройщики двух столичных ТПУ смогут поменять часть их планировки

Будущим застройщикам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Новокосино» и «Алма-Атинская» разрешат вносить коррективы в предложенные технико-экономические показатели проектов в части площади и внутренней планировки. Об этом стало известно во время презентации земельных участков под строительство транспортно-пересадочных узлов. Однако технологическую часть ТПУ им нельзя будет менять. Об этом рассказал директор ТПУ 2 АО «Мосинжпроект» Дмитрий Иванов.

«Транспортно-пересадочные узлы имеют стратегическое значение. Цель у них одна – безопасно и комфортно пересадить пассажира с одного вида транспорта на другой. Поэтому городу важно соблюдение технологической части строительства ТПУ и инвестор должен исполнить данные требования», - подчеркнул Иванов.

Стоит отметить, что в проектах ТПУ предусмотрены коммерческие площади. Причём стартовые условия для аукционов по двух ТПУ на 30% ниже. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Стартовые условия аукционов по ТПУ «Алма-Атинская» и «Новокосино» снижены на 30 процентов по сравнению с предыдущими заявочными компаниями. Инвесторы, ставшие победителями аукционов, получат возможность реализовать крупные девелоперские проекты в границах будущих ТПУ. Срок реализации проектов составляет не более семи лет», - отметил Дёгтев.

Также во время презентации было внесено предложение использовать коммерческие площади не только в качестве точек ритейла. Так, на территории ТПУ «Новокосино» могут создать комьюнити-центр, а на «Алма-Атинской» - спортивный центр с различными центрами. Такие предложения прозвучали во время презентации среди прочих.

Всего на открытый аукцион выставили земельный участок свыше 4 гектаров, на котором построят ТПУ «Новокосино» с многофункциональным комплексом площадью 63,5 тысячи квадратных метров. Его первоначальный размер годовой аренды составляет 99 миллионов рублей. ТПУ «Алма-Атинская» займёт 3 гектара. Начальный размер годовой аренды – 147,7 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 26 ноября. При этом аукционы состоятся 29 ноября.

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