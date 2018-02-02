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Заслуженного учителя России уволили после жалобы Медведеву на низкую зарплату

2 Февраля 2018 в 18:14
Заслуженного учителя России уволили после жалобы Медведеву на низкую зарплату

Заслуженного учителя России, преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко уволили после того как он пожаловался главе правительства Дмитрию Медведеву на низкие зарплаты педагогов. Об этом сообщает издание 161.ru.

В Минобразования Ростовской области отрицают связь между этими событиями.

«Виктора Макаренко уволили не за то, что он написал письмо Медведеву, а за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме», - заявила пресс-секретарь ведомства Лиана Симонова.

Как сообщается, ранее Виктор Макаренко вместе с коллегами подписал обращение Медведеву, в котором утверждалось, что зарплата педагогам Ростовской области не индексировалась с 2012 года, что нарушает Трудовой кодекс.

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