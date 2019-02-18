Защитник Януковича подал апелляцию на приговор суда

Государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича подал апелляцию на обвинительный приговор, вынесенный Оболонским районным судом Киева.



В январе суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения.

Ранее сообщалось, что приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу начали зачитывать в Киеве при усиленным мерах безопасности у здания суда. Вынесенный вердикт заочный, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами Украины.

Экс-президент назвал вынесенный ему приговор незаконным и политически мотивированным.