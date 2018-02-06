Защита Саакашвили продолжает борьбу против депортации политика

Адвокаты Михаила Саакашвили обжаловали решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе отказ суда первой инстанции в предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщил ТАСС один из защитников экс-президента Грузии Павел Богомазов.

Адвокат не исключил продолжения правовой борьбы на международных площадках.

Богомазов также отметил, что при любых исходах судов депортация Саакашвили с Украины будет незаконной.

50-летний Михаил Николаевич Саакашвили — грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе. Глава наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины с 15 июня 2015 года, советник Президента Украины с 13 февраля 2015 года по 9 ноября 2016 года. Председатель Одесской областной государственной администрации (30 мая 2015 — 9 ноября 2016).