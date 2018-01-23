Защищавшую детей учительницу пермской школы представили к медали «За отвагу»

Учительницу Наталию Шагулину, которая защищала учеников при нападении на пермскую школу, могут наградить медалью «За отвагу». К награде её представил губернатор региона Максим Решетников. Документ уже отправлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщает RT.

Стоит отметить, что Шагулина до сих пор остаётся в больнице. В настоящий момент её перевели в обычную палату. Напомним, 15 января было два подростка совершили нападение на учащихся школы №127. В результате пострадали девять учащихся 4 класса, учительница и нападавшие.

В Госдуме уже предложили создать единый стандарт обеспечения безопасности в школах и других образовательных учреждениях, сообщает Ura.ru .