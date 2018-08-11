Зашедший в порт Украины российский танкер могут арестовать

Танкер «Механик Погодин», зашедший в Херсонский порт под российским флагом, могут арестовать. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, корабль принадлежит компании, которая находится в санкционном списке СБУ Украины.

«Судно сегодня вошло в морской торговый порт. Я уверен, что оно не выйдет из этого порта и никому не удастся на этот раз развалить дело», - написал Бабин в Facebook.

Он добавил, что неоднократно поднимал вопрос о рисках для Украины, связанных с перевозкой нефтепродуктов по внутренним водным путям судами под российским флагом, а также на необходимость усиления контроля за соблюдением санкционного режима.

Ранее на Украине было арестован крымский сейнер «Норд», экипаж которого оказался в заложниках на Украине. Все моряки имеют российские паспорта, однако киевские власти считают моряков гражданами Украины и не выпускают из страны, пишет Газета.ру