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Заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна будет закрытым

6 Августа 2018 в 12:50
Заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна будет закрытым

Судебное заседание по иску о разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко пройдёт в закрытом режиме. Как отмечает «Интерфакс», такое постановление вынес Хамовнический суд Москвы. Отмечается, что решение было принято с учётом повышенного интереса к процессу СМИ.

Также источник отмечает, что адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин попросил об отводе судьи Натальи Шевьевой, которая рассматривает иск Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Жорин назвал её «необъективной».

Как напоминают Дни.ру, о том, что Елена Степаненко подала судебный иск о разделе имущества, стоимость которого составляет 1,5 млрд рублей, стало известно 3 августа. По словам адвоката Евгения Петросяна, до этого супруги пытались прийти к соглашению во внесудебном порядке. Жорин заявил, что известный юморист хотел бы разделить имущество поровну, однако Степаненко «хочет практически все».

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