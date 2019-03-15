Парк «Зарядье» будет одной из основных площадок фестиваля «Крымская весна». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«16-18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна». Одной из основных площадок будет «Зарядье». Там пройдут творческие встречи, лекции по истории и культуре Крыма, выставка картин, международный фестиваль Koktebel Jazz Party и дегустация блюд полуострова», - написал мэр.

На 13 площадках - они разместятся в центре и округах, а также в парке «Зарядье», Парке Горького и в «Сокольниках» - гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями. Кроме того, на городских площадках «Крымской весны» можно будет приобрести продукты, привезенные с полуострова, и попробовать крымскую кухню в исполнении столичных рестораторов.