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Зарубежные отели взвинтили цены перед Новым годом

9 Ноября 2018 в 11:54
Зарубежные отели взвинтили цены перед Новым годом

Отели зарубежных стран подняли цены на проживание в предстоящие рождественские и новогодние праздники не менее, чем на 40%. Такие данные приводят сервисы по бронированию, отмечает «Русская планета». Самое сильное подорожание отмечено в турецком Стамбуле (+70%) и германском Мюнхене (+60%).

Резкий рост цен объясняют, в частности, слабым рублём. По данным Центробанка, за год доллар подорожал на 13%, евро – на 10%. Международные перелеты стали дороже на 5-10%,.

В то же время турпоператоры настаивают, что стоимость путевок практически не изменилась за год. Недельный тур Таиланд может обойтись в 65 тысяч рублей, в индию на 7 дней можно уехать за 54 тысячи.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

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