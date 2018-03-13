Зарплаты учителей в Москве подросли до 90 тысяч

Средние зарплаты учителей в Москве в феврале 2018 года выросли до 90 тысяч рублей. Об этом рассказал столичного департамента образования Исаак Калина. В интервью «Говорит Москва» он также сообщил, что нижняя планка по зарплатам педагогов московских школ в этом году с 64 до 68 тысяч рублей. По его данным, в прошлом году лишь 130 учителей в Москве зарабатывали меньше 64 тысяч, в основном это те, у кого не полная нагрузка.

Как сообщаетUra.ru, ранее учителя в Кургане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором говорится, что готовы приостановить работу из-за невыплаты стимулирующей части зарплаты.