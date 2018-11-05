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Зарегистрированный в России банк попал под антииранские санкции США

5 Ноября 2018 в 17:40
Зарегистрированный в России банк попал под антииранские санкции США

Зарегистрированный в России «Мир Бизнес Банк», акционером которого является «Банк Мелли Иран», оказался в санкционном списке США. Список американских ограничительных мер в отношении Ирана был опубликован 5 ноября.

Как сообщает Минфин США, под санкции попадают все структуры, связанные с Bank Melli и его дочерними компаниями.

Ранее Вашингтон обвинил Bank Melli и другие финансовые организации Ирана в финансировании «дестабилизирующей деятельности».

«Мир Бизнес Банк» был зарегистрирован в России в 2002 году и получил лицензию ЦБ на осуществление банковской деятельности. Это банк со 100% участием иностранного капитала. Его единственным акционером является Национальный банк Ирана, пишет РИА Новости.

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