Запуск ракеты «Союз» с Байконура перенесен из-за технической неполадки

Роскосмос перенес на резервную дату запуст с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-08». Причиной стала техническая неисправность, обнаруженная на старте.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Пуск космического грузовика перенесен на 13 февраля.

Напомним, 17 декабря с Байконура стартовала ракета-носитель «Собз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-07», который доставил на МКС новый экипаж, пишет RT.