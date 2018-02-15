Запрет МОК назвали «фейковыми новостями»

Американское издание USA Today написало об игре российской женской сборной по хоккею со сборной Словакии на Олимпийских играх в Южной Корее. Отмечается, что команда под официальным названием «Олимпийские атлеты из России» выглядит, играет и получает поддержку с трибун как «Сборная России», тем самым делая запрет МОК о недопуске сборной Росиии на Игры-2018 «фейковыми новостями».Напомним, в американских СМИ уже поднимался вопрос о целесообразности запрета российской национальной символики и применения формулировки ОАР.