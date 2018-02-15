Четверг
15 февраля
USD 57.59
EUR 71.23
Горячие новости

Запрет МОК назвали «фейковыми новостями»

15 Февраля 2018 в 07:15
Запрет МОК назвали «фейковыми новостями»
Американское издание USA Today написало об игре российской женской сборной по хоккею со сборной Словакии на Олимпийских играх в Южной Корее. Отмечается, что команда под официальным названием «Олимпийские атлеты из России» выглядит, играет и получает поддержку с трибун как «Сборная России», тем самым делая запрет МОК о недопуске сборной Росиии на Игры-2018 «фейковыми новостями».

Напомним, в американских СМИ уже поднимался вопрос о целесообразности запрета российской национальной символики и применения формулировки ОАР.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.