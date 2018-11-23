Записаться на экскурсию по московскому метро можно онлайн

В Москве открылась онлайн-запись на экскурсии по столичному метрополитену. Как рассказал заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, запись на первые десять туров уже открыта, среди них также есть экскурсии для детей.

Проект «Экскурсии в метро» был создан для того, чтобы скоординировать работу гидов в подземке и выбрать наиболее компетентных специалистов с самыми интересными маршрутами. Все гиды для получения аккредитации сдают экзамен и проходят переобучение. На сегодняшний день аккредитацию получили уже 185 экскурсоводов. В скором времени на сайте появятся еще 20 новых экскурсий.