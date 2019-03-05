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Запах спирта поплыл по МКС с прибытием Dragon-2

5 Марта 2019 в 19:53
Запах спирта поплыл по МКС с прибытием Dragon-2

Запах спирта почувствовал экипаж Международной космической станции после причаливания американского беспилотного частного корабля Dragon-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Как установил анализ взятых проб воздуха, речь идёт об изопропиловом спирте, который применяется в косметике, парфюмерии, бытовой химии, медицине. Наркотический эффект от него почти в два раза превышает аналогичное воздействие от пищевого этанола.

Американская сторона сейчас выясняет причины возникновения необычного запаха. По указанию наземных служб экипаж включил системы очистки воздуха, хотя концентрация изопропила не превышала предельно допустимых значений.

Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2, который производит компания SpaceX предпринимателя Илона Маска, стартовал в субботу, 2 марта. На борту находился манекен для проверки параметров безопасности полета в предстоящем пилотируемом режиме.

Корабль пристыковался к МКС 3 марта. Этот момент был ознаменован ложным срабатыванием сигнализации на российском сегменте станции – приборы ошибочно показали отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

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