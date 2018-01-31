Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Запах на метростанциях «Театральная» и «Охотный ряд» был вызван трением механизма эскалатора

31 Января 2018 в 20:21
Запах на метростанциях «Театральная» и «Охотный ряд» был вызван трением механизма эскалатора

Трение механизма эскалатора о резиновый валик стало причиной неприятного запаха на станциях метро «Театральная» и «Охотный ряд», говорится в канале Московского метрополитена в Telegram.

«19:43 Станции «Охотный ряд» и «Театральная» работают в штатном режиме. Сообщение о задымлении на станции не соответствует действительности», сказано в сообщении.

Эскалатор был остановлен, причина возникновения запаха устранена, передает Агентство «Москва».

«Охотный Ряд» — станция Сокольнической линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Лубянка» и «Библиотека имени Ленина». Находится на территории Тверского района Центрального административного округа Москвы. «Охотный Ряд» — ближайшая к Красной площади станция метро.

«Театральная» — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Театральная» связана переходами с двумя станциями метрополитена — «Охотный Ряд» и «Площадь Революции», не имеющими собственного перехода между собой. Оба наземных вестибюля «Театральной» совмещены с наземными вестибюлями тех же станций.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.