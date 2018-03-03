Западные СМИ рассказали о наличии у Дерипаски гражданства Кипра

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в 2017 году стал гражданином Кипра по специальной инвесторской программе. Теперь россиянин имеет право на безвизовый въезд в страны ЕС,

Как сообщает The Guardian, стать гражданином Кипра Дерипаска смог только со второй попытки. Первая завершилась неудачей из-за расследования в отношении экс-владельца «Русала». Расследование было инициировано в 2015 году властями Бельгии, которые подозревали бизнесмена в отмывании денег.

После того, как расследование прекращено за отсутствием доказательств, власти Кипра сами предложили Дерипаске гражданство. Сообщается, что предложение поступало и другому российскому олигарху – Виктору Вексельбергу, однако он от него отказался.