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Замруководителя подмосковной таможни обвинили во взяточничестве

29 Ноября 2018 в 18:59
Замруководителя подмосковной таможни обвинили во взяточничестве
Следователи задержали заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России за взятку в 11 млн рублей, сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу СК России. 

Следствие считает, что 28 ноября 2018 года в одном из столичных кафе задержанный «получил взятку в виде денег на сумму более 11 млн рублей за оказание содействия в не проведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, почему В России переполнены исправительные колонии для бывших сотрудников полиции и других правоохранительных органов. 

«Сейчас идёт борьба с коррупцией и очень большое количество мелких чиновников и сотрудников полиции попадает в места заключения – это факт. “Красные зоны” переполнены», - отметил глава НАК.

По словам Кирилла Кабанова, при нынешнем темпе борьбы со взяточничеством уровень коррупции в РФ снизится через 5-6 лет. 


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