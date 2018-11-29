Замруководителя подмосковной таможни обвинили во взяточничестве

Следствие считает, что 28 ноября 2018 года в одном из столичных кафе задержанный «получил взятку в виде денег на сумму более 11 млн рублей за оказание содействия в не проведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, почему В России переполнены исправительные колонии для бывших сотрудников полиции и других правоохранительных органов.
«Сейчас идёт борьба с коррупцией и очень большое количество мелких чиновников и сотрудников полиции попадает в места заключения – это факт. “Красные зоны” переполнены», - отметил глава НАК.
По словам Кирилла Кабанова, при нынешнем темпе борьбы со взяточничеством уровень коррупции в РФ снизится через 5-6 лет.