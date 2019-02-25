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Зампреды «Газпрома» лишились должностей

25 Февраля 2019 в 14:27
Зампреды «Газпрома» лишились должностей

Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев ушли со своих должностей. Как сообщили в газовом концерне, Медведев теперь будет заниматься Международным деловым конгрессом, а также уделит значительное внимание работе в футбольном клубе «Зенит», передает RT.

Ранее стало известно, что Александр Медведев займет пост президента санкт-петербургской команды вместо Сергея Фурсенко. Это решение утвердил совета директоров клуба. Фурсенко вступил в должность вице-президента «Газпромбанка» и отныне будет выполнять функции представителя этой кредитной организации в совете директоров «Зенита».

Также сообщается об уходе с должности главы департамента добычи «Газпрома» Всеволода Черепанова. Как отмечает Ura.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность Валерию Голубеву за деятельность на благо компании. Что касается Черепанова, то он перейдет на другую должность в концерне.

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