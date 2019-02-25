Зампреды «Газпрома» лишились должностей

Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев ушли со своих должностей. Как сообщили в газовом концерне, Медведев теперь будет заниматься Международным деловым конгрессом, а также уделит значительное внимание работе в футбольном клубе «Зенит», передает RT .

Ранее стало известно, что Александр Медведев займет пост президента санкт-петербургской команды вместо Сергея Фурсенко. Это решение утвердил совета директоров клуба. Фурсенко вступил в должность вице-президента «Газпромбанка» и отныне будет выполнять функции представителя этой кредитной организации в совете директоров «Зенита».

Также сообщается об уходе с должности главы департамента добычи «Газпрома» Всеволода Черепанова. Как отмечает Ura.ru , председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил благодарность Валерию Голубеву за деятельность на благо компании. Что касается Черепанова, то он перейдет на другую должность в концерне.